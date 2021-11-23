Симферополь, 23 ноября 2021, 13:02 — REGNUM Оперативные мероприятия в УГИБДД МВД по Республике Крым проводятся сотрудниками федеральной службы безопасности 23 ноября.
«Проводятся оперативные мероприятия в ГИБДД. Они проходят в рамках возбужденного уголовного дела», — цитирует «Крыминформ» источник в правоохранительных органах.
По информации издания, свидетелем по делу, в рамках которого проходят мероприятия, является заместитель начальника УГИБДД МВД по Крыму Юрий Мажар. Другие подробности пока не уточняются.