Симферополь, 23 ноября, 2021, 13:02 — ИА Регнум. Оперативные мероприятия в УГИБДД МВД по Республике Крым проводятся сотрудниками федеральной службы безопасности 23 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

«Проводятся оперативные мероприятия в ГИБДД. Они проходят в рамках возбужденного уголовного дела», — цитирует «Крыминформ» источник в правоохранительных органах.

По информации издания, свидетелем по делу, в рамках которого проходят мероприятия, является заместитель начальника УГИБДД МВД по Крыму Юрий Мажар. Другие подробности пока не уточняются.