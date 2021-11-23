Кишинёв, , 13:01 — REGNUM Компания «Молдовагаз» рассчитывает на поддержку правительства республики в погашении текущей задолженности перед Газпромом, говорится в сообщении молдавской компании.

Газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Выражаем уверенность, что при поддержке органов государственной власти Республики Молдова в кратчайшие сроки данный вопрос (ситуация с долгом) будет решён», — говорится в сообщении.

Там добавили, компания накануне получила уведомление от Газпрома о необходимости оплаты текущих поставок газа за октябрь и ноябрь 2021 года в течение 48 часов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее молдавские власти заявили, что в данный момент ищут возможность выплатить долг компании «Газпром» и гарантировали, что они не оставят жителей страны без газа.

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