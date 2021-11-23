Кишинёв, 23 ноября 2021, 13:01 — REGNUM Компания «Молдовагаз» рассчитывает на поддержку правительства республики в погашении текущей задолженности перед Газпромом, говорится в сообщении молдавской компании.
Там добавили, компания накануне получила уведомление от Газпрома о необходимости оплаты текущих поставок газа за октябрь и ноябрь 2021 года в течение 48 часов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее молдавские власти заявили, что в данный момент ищут возможность выплатить долг компании «Газпром» и гарантировали, что они не оставят жителей страны без газа.
Читайте также: Власти Молдавии заявили, что не оставят жителей страны без газа