София, , 13:06 — REGNUM Министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи 23 ноября посетил болгарский госпиталь имени российского хирурга 19 века Николая Ивановича Пирогова в Софии, где лежат выжившие в крупном ДТП в Болгарии граждане Северной Македонии. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni.

Македония

Следите за развитием событий в трансляции: «Смертельное ДТП с туристическим автобусом в Болгарии – все новости»

Османи поблагодарил болгарские власти за быстрое предоставление медицинской помощи жертвам аварии и отметил, что состояние выживших стабильно — через 1−2 дня их перевезут в Скопье.

Отметим, большую часть пассажиров автобуса, направлявшегося из Стамбула в Северную Македонию, составляли этнические албанцы из Северной Македонии. 47 пассажиров умерли, среди них 12 детей.

Читайте ранее в этом сюжете: Заев: в сгоревшем в Болгарии автобусе были жители Сербии и Бельгии