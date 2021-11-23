Москва, , 13:00 — REGNUM Необычную трактовку различия между правыми и консерваторами в России рубежа XIX—XX веков предложила кандидат исторических наук, преподаватель факультета государственного управления МГУ Любовь Ульянова в докладе на конференции «300 лет Российской империи: управление многообразием» в пресс-центре ИА REGNUM.

Таковым различием, по мнению Ульяновой, является важное место теории заговоров в дискурсе российских правых начала XX века. Так, консерваторы в своей критике либерализма не называли его орудием мирового заговора, как это было характерно для правого дискурса, одним из образчиков которого историк назвала «Протоколы сионских мудрецов».

На основании текстологического анализа разных вариантов «Протоколов…» Ульянова приходит к выводу, что распространенная в историографии версия, согласно которой заказчиком фабрикации данного документа являлся глава парижского бюро охранного отделения департамента полиции МВД Российской империи Петр Рачковский, не соответствует действительности. По ее версии, «Протоколы…» начали формировать на рубеже XIX—XX веков в среде будущих черносотенцев.

Также Ульянова отмечает, что уверенно можно говорить о связи «Протоколов сионских мудрецов» с памфлетом «Диалоги в аду» за авторством французского адвоката Мориса Жоли. В этом памфлете, написанном в 1860-х годах, Жоли через сочиненный им диалог Макиавелли и Монтескьё с прозрачными намеками на реалии Второй Французской империи Наполеона III рассуждает о способах установления тиранической власти с применением в том числе республиканских институтов и методов. Выдержки из «Диалогов в аду» разбросаны по всему тексту «Протоколов…», составляя от него в общей сложности около 40%. Но принципиальное отличие состоит в том, что у Жоли отсутствует критика либерализма и не упоминаются евреи.

При этом «Протоколы…» не являются обычным юдофобским памфлетом, а формулируют отношение к либерализму и даже просвещению как оружию пресловутых «мудрецов» в их закулисной борьбе против традиционных государств и их народов. И отдельно заслуживает внимание подача в «Протоколах…» экономической составляющей либерализма, где конкретные шаги весьма соотносятся с реальными реформами Сергея Витте.