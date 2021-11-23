Москва, , 12:59 — REGNUM Ускорив падение, в начале новой торговой недели рубль обвалился к минимумам начала июля. Доллар 22 ноября остановился лишь на подходе к отметке 75 руб., набрав за день больше, чем за всю прошлую неделю, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

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«Сегодня, 23 ноября, на открытии сессии пара попыталась слегка отступить, но встретила новые покупки и снова торгуется неподалеку от верхней границы обновленного диапазона.

Девальвация российской валюты была неизбежной, учитывая все факторы давления, которые навалились на российский рынок в целом. Прежде всего, сказалось обострение ситуации на геополитическом фронте.

В Вашингтоне уже заговорили о санкциях в отношении Москвы в случае вторжения России в Украину. В качестве объектов для ограничений сенаторы рассматривают «Северный поток — 2», суверенный долг, банки и госкомпании.

Российский посол в США уже назвал потенциальные санкции недобросовестной конкуренцией.

Масла в огонь подлила паника, спровоцированная ситуацией вокруг «Роснано», которая призналась в накоплении внушительных долгов, что повлекло спекуляции на тему потенциального дефолта компании, которая на 100% принадлежит государству.

Безусловно, краха корпорации не допустят, но само по себе возникновение кризисной ситуации заставляет инвесторов задуматься о безопасности покупок даже государственных компаний.

И наконец, немалую роль в обвале рубля сыграл доллар, который бурным ростом отреагировал на новость о переназначении Джером Пауэлла на пост главы ФРС.

Учитывая совокупность всех этих факторов, продолжающийся налоговый период сейчас не в силах помочь «россиянину», тем более что рынок нефти сейчас хандрит.

В такой обстановке велика вероятность дальнейшего падения курса рубля — в случае пробоя уровня 75 руб. котировки нацелятся на следующую зону сопротивления 75,30 руб.», — считает эксперт.

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