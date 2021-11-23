Самара, , 13:04 — REGNUM Увеличить размер «подъемных» медикам дефицитных и особо востребованных медицинских специальностей поручил глава Самарской области Дмитрий Азаров. Об этом 23 ноября сообщает пресс-служба областного правительства.

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Сообщается, что в текущем году в регионе планируют предоставить такие выплаты свыше 450 молодым медицинским работникам. При этом количество получателей этих выплат ожидается в 1,5 раза больше, чем в 2020 году.

Отмечается, что размер «подъемных» в регионе не менялся на протяжении восьми лет (с 2013 года) и составлял 166 тысяч рублей.

Глава Самарской области поручил увеличить размер ежегодных «подъемных». В связи с этим, теперь сумма выплат будет составлять 200 тысяч рублей. При этом для наиболее дефицитных специальностей — врачи общей практики и врачи-специалисты в составе бригад скорой помощи (врач скорой медицинской помощи, врач-психиатр, врач-педиатр, врач-анестезиолог-реаниматолог) сумма выплаты составит 300 тысяч рублей.

«Нагрузка на врачей, медсестер, санитаров в последние месяцы увеличилась кратно. Но несмотря на это, медики сохраняют боевой дух, спасая жизни людей. И в этой ситуации нам крайне важно позаботиться о тех, кто бережет наше здоровье», — приводит пресс-служба слова Азарова.

Сообщается, что в регионе выплату получают врачи и специалисты, имеющие среднее медицинское образование, которые трудоустроились в год окончания учебного учреждения в государственные учреждения здравоохранения на должности, которые считаются наиболее востребованными. При этом они обязуются отработать в этом учреждении не менее трех лет.

Ранее сообщалось о том, что эту выплату в Самарской области получили свыше 2500 молодых медицинских работников, включая около 850 врачей и свыше 1700 средних медработников.