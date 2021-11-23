Владикавказ, 23 ноября, 2021, 12:58 — ИА Регнум. В Северной Осетии за прошедшие сутки зафиксировано девять смертей от COVID-19. Днем ранее скончались восемь человек с этим диагнозом. Общее число случаев летального исхода, по данным местного оперштаба на 23 ноября, составило 1259.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в республике зарегистрировано более 27 870 случаев заболевания COVID-19. В настоящее время проходят лечение в госпиталях 916 пациентов, в том числе 43 человека госпитализированы за прошедший день. Выписан за этот же день 41 пациент. В тяжелом состоянии в отделениях реанимации находятся 32 человека, подключенные к аппаратами ИВЛ, сообщили в минздраве.

Как не раз сообщалось, данные местных минздрава и оперштаба не всегда совпадают с официальными данными федерального оперативного штаба. Так, на 23 ноября в Северной Осетии всего выявлено 27 869 носителей коронавируса, из них выздоровели 23 965 пациентов, скончались 732 человека, пишет сайт «Стопкоронавирус.рф».