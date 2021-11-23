Оренбург, 23 ноября, 2021, 12:57 — ИА Регнум. В Оренбургскую область сегодня, 23 ноября, на Областной аптечный склад поступило 84 600 доз вакцины «Спутник Лайт». Об этом сообщает минздрав региона.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина «Спутник Лайт»

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Стоит отметить, в соответствии с последними рекомендациями Минздрава РФ, вакцина «Спутник Лайт» используется для повторной вакцинации, а также для вакцинации переболевших граждан.

Записаться на вакцинацию от новой коронавирусной инфекции можно по номеру телефона 122 и через портал «Госуслуги». Без записи прививку от коронавирусной инфекции можно сделать в торговых комплексах Оренбурга «Армада», «Армада-2», «Любимый» и «Гулливер».

На сегодняшний день в Оренбуржье полный курс вакцинации от COVID-19 прошли 835 937 человек. Ревакцинированы 56 419 оренбуржцев.