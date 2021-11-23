Москва, , 12:56 — REGNUM Россия крайне негативно относится к американским санкциям по «Северному потоку — 2». Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Северный поток 2 New.kingisepplo.ru

«Санкции по «Северному потоку» — это продолжение вот этого санкционного языка, от которого никак упорно не хочет отказываться Вашингтон. Излюбленный язык Вашингтона. Разумеется, это то, к чему мы относимся крайне негативно, мы не раз об этом говорили», — сказал Песков.

По его словам, в Кремле считают такие действия официального Вашингтона «незаконным, неправильным, тем более на фоне таких напряженных попыток развивать утраченный ранее диалог».