Вашингтон, , 14:46 — REGNUM Пользователи Сети раскритиковали певицу Мадонну за фотографию, на которой к её горлу приставили нож. Об этом 23 ноября пишет издание The Sun.

Мадонна Цитата из к/ф «Тело как улика». Реж. Ули Эдель. 1993. США — Германия

Певица опубликовала в личном Instagram-аккаунте снимок с фотографом Стивеном Кляйном — он в шутку поднёс нож к шее исполнительницы. Как отмечает издание, подписчики Мадонны посчитали кадр «безответственным». По их мнению, поведение артистки оправдывает насилие.

https://www.instagram.com/p/CWjQ6h2oE--/

Ранее Мадонну раскритиковали в Сети за воссоздание образа умершей Мерилин Монро для обложки одного из изданий. Певица позировала обнажённой на кровати, пытаясь повторить картину смерти артистки.

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