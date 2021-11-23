Вашингтон, 23 ноября, 2021, 12:56 — ИА Регнум. Южная Корея, США и Япония могут добиться большего успеха, если будут работать вместе. Об этом заявил 22 ноября глава пресс-службы Госдепа США Нед Прайс.

Ru.usembassy.gov Нед Прайс

Данное заявление он сделал после того, как заместитель министра иностранных дел Японии Такэо Мори отказался от совместной пресс-конференции со своими южнокорейским и американским коллегами Чхве Чжон Гоном и Уэнди Шерман.

Представитель Госдепа добавил, что США постоянно подчёркивают важность трёхстороннего сотрудничества. Он также оценил встречу заместителей глав внешнеполитических ведомств Южной Кореи, США и Японии, прошедшую на прошлой неделе, как «очень продуктивную и конструктивную».

Напомним, что японский дипломат отказался от участия в пресс-конференции со своими коллегами из Южной Кореи и США из-за того, что начальник полицейского управления Южной Кореи посетил острова Токто, которые Япония считает своей территорией.

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