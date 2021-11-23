Челябинск, , 12:55 — REGNUM В Челябинске бывшему гендиректору местного авиапредприятия не удалось выйти из СИЗО. Областной суд не стал менять ему меру пресечения, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Суд

Иван Шилов © ИА REGNUM

Суд рассмотрел его апелляцию и постановил оставить прежнюю меру пресечения. Под стражей гражданин пробудет до 9 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, его обвиняют в мошенничестве. По данным следствия, он дал подчинённому указание инсценировать и оформить фиктивное ДТП. Целью этого было получение страховой выплаты.