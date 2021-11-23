Москва, 23 ноября, 2021, 12:59 — ИА Регнум. Менее 34 тысяч новых случаев коронавирусной инфекции выявлено в России за минувшие сутки, это минимальный показатель с 19 октября. Таковы опубликованные 23 ноября данные оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19.

Дарья Антонова ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в РФ: «Пандемия далеко не побеждена» — трансляция»

Во всех 85 регионах России 22 ноября зарегистрировали 33 996 случаев заражения новым коронавирусом. Выявлено активно 6% без клинических проявлений, это 2024 случая.

Такой уровень наблюдался более месяца назад — 19 октября было выявлено 33 740 инфицированных. Максимальное значение зафиксировали 6 ноября — 41 335 случаев. Днём ранее новых случаев было 35 681.

За минувшие сутки скончались 1243 человека, это чуть меньше максимума 19 и 20 ноября, когда смертей было по 1254. Выздоровел 36 051 пациент.

Читайте также: Песков предупредил о новых волнах коронавируса в России