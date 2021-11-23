Чита, , 12:49 — REGNUM В министерстве финансов Забайкальского края рассказали об исполнении нормативных публичных обязательств. Глава профильного ведомства Вера Антропова уточнила, что с начала года за счёт средств краевого бюджета на указанные цели направлено три миллиарда рублей.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

«В октябре из бюджета выделено около 262 миллионов рублей. Из них 131 миллион рублей направлен на компенсацию льготным категориям граждан части оплаты за жилищно-коммунальные услуги. Ещё порядка 63 миллионов рублей предусмотрено ветеранам труда Забайкальского края и труженикам тыла», — сказала Вера Антропова.

Министр финансов добавила, что средства также направлены на выплаты пособий на ребенка и многодетным семьям. По ее словам, финансирование мер социальной поддержки населения остаётся одним из приоритетов деятельности регионального Минфина.

Как сообшало ИА REGNUM, ранее в краевом минфине известили о поддержке из федерального бюджета на социальные доплаты населению. Напомним, Забайкалье вошло в список 15 регионов-получателей дополнительного финансирования.

В августе 2021 года забайкальские власти заявили о выделении региону дополнительных средств на приобретение лекарственных препаратов для льготных категорий населения. Речь шла о сумме в 14 миллионов рублей.

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