Чита, 23 ноября, 2021, 12:49 — ИА Регнум. В министерстве финансов Забайкальского края рассказали об исполнении нормативных публичных обязательств. Глава профильного ведомства Вера Антропова уточнила, что с начала года за счёт средств краевого бюджета на указанные цели направлено три миллиарда рублей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

«В октябре из бюджета выделено около 262 миллионов рублей. Из них 131 миллион рублей направлен на компенсацию льготным категориям граждан части оплаты за жилищно-коммунальные услуги. Ещё порядка 63 миллионов рублей предусмотрено ветеранам труда Забайкальского края и труженикам тыла», — сказала Вера Антропова.

Министр финансов добавила, что средства также направлены на выплаты пособий на ребенка и многодетным семьям. По ее словам, финансирование мер социальной поддержки населения остаётся одним из приоритетов деятельности регионального Минфина.

Как сообшало ИА REGNUM, ранее в краевом минфине известили о поддержке из федерального бюджета на социальные доплаты населению. Напомним, Забайкалье вошло в список 15 регионов-получателей дополнительного финансирования.

В августе 2021 года забайкальские власти заявили о выделении региону дополнительных средств на приобретение лекарственных препаратов для льготных категорий населения. Речь шла о сумме в 14 миллионов рублей.

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