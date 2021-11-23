Москва, , 12:48 — REGNUM Словами о том, что Александр Лукашенко сядет за стол переговоров со Светланой Тихановской лишь после того, как президент РФ Владимир Путин сядет за стол переговоров с российским блогером, белорусский президент показал отсутствие темы для разговора с оппозиционеркой. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«По всей видимости, Александр Григорьевич весьма красочно таким образом заявил о невозможности, категорической невозможности и отсутствии вообще какой-либо темы для разговора с госпожой Тихановской. Именно так, наверное, это нужно трактовать», — сказал Песков.

По его словам, о давлении на Лукашенко со стороны России в этом вопросе не может быть речи: «Президент Белоруссии, суверенной страны, сам определяет, с кем ему вести диалог и для чего».