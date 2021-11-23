Скопье, , 12:54 — REGNUM Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев 23 ноября прокомментировал крупное ДТП в Болгарии, в результате которого погибли 46 человек. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni.

Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев Влада на Република Македонија

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Заев заявил, что среди пассажиров автобуса был один гражданин Бельгии и гражданин Северной Македонии из сербской Прешевской долины.

Он отметил, что среди 47 погибших в ДТП в болгарском Пернике было 12 детей. В связи с происшествием Заев выехал в Болгарию.

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