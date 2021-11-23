Новосибирск, 23 ноября, 2021, 12:49 — ИА Регнум. В Новосибирском метрополитене из 1907 работников не прошёл вакцинацию 21 человек. Это составляет чуть более 1% от общей численности. 201 работник имеет медицинский отвод. Об этом сообщили в самом учреждении.

Nsk-metro.ru Вакцинация сотрудников Новосибирского метрополитена

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«Никаких изменений в работе метрополитена и графике движения поездов не произойдёт», — подчеркнули в метрополитене.

Отмечается, что почти половина работников метрополитена прошла вакцинацию на двух площадках: в электродепо «Ельцовское» и в Инженерном корпусе.