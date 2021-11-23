Оренбург, 23 ноября, 2021, 12:45 — ИА Регнум. В Оренбургской области продолжает снижается суточный показатель выявляемых заражений коронавирусом. За последние сутки зафиксировано 370 новых случаев, что на пять меньше, чем днем ранее. Об этом 23 ноября сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С конца марта 2020 года в регионе зарегистрировано 98 502 носителя коронавируса. На 100 тыс. населения приходится 5025,81 факта заболевания.

Выздоровели 83 014 оренбуржцев. По причине COVID-19 скончались 3050 человек, в том числе 19 — за последние сутки.