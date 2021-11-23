Тюмень, 23 ноября, 2021, 12:45 — ИА Регнум. В Тюменской области за сутки выявлено 327 случаев заражения коронавирусом. Об этом 23 ноября сообщает региональный оперативный штаб.

Pixabay.com Коронавирус

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Днём ранее в регионе суточный прирост заражений коронавирусом составил 330 случая.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 23 ноября коронавирусом заразились 78 640 человек, выздоровели 61 294 человека. По данным сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», с начала пандемии на 23 ноября в регионе скончались 2715 пациентов с COVID-19 (на 31 человека больше, чем днём ранее).