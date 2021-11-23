Белгород, , 12:46 — REGNUM Первое судебное заседание по гражданскому иску прокуратуры Белгородской области к бывшему заместителю губернатора Наталии Зубаревой и её сыну Семёну состоялось 22 ноября в Октябрьском районном суде Белгорода. Надзорное ведомство просит вернуть в госсобственность квартиру, приватизированную семьёй экс-чиновника.

Квартира Дарья Антонова © ИА REGNUM

Оспариваемую квартиру Наталия Зубарева получила по договору найма служебного жилья в октябре 2016 года. В сентябре 2020 года, за несколько дней до ухода Евгения Савченко с поста губернатора, помещение по договору приватизации передали в собственность её сыну. Представитель прокуратуры также сообщила, что в собственности у экс-чиновника находятся квартира и жилое здание в Старом Осколе, а также квартира в Санкт-Петербурге.

«Представители Зубаревых в суде сообщили, что направили в адрес губернатора и департамента имущественных и земельных отношений Белгородской области заявления с просьбой провести деприватизацию и вернуть квартиру в собственность региона. Однако фактически Семён Зубарев не может вернуть квартиру государству, потому что ранее суд наложил на неё обременения, которые запрещают собственнику совершать любые регистрационные действия», — сообщает издание «Fonar.tv».

Следующее заседание суда назначено на 10 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, основанием предъявления иска прокуратура обозначила нарушение процедуры предоставления жилья и отсутствие права на приобретение его в собственность.

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