Берлин, , 12:41 — REGNUM Власти ФРГ хотят улучшения отношений с Россией, однако для этого необходим прогресс в решении конфликта в Донбассе. Об этом 23 ноября заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас в ходе своего выступления на внешнеполитическом форуме в Берлине.

Хайко Маас МИД Германии

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Как отметил глава МИД ФРГ, в настоящее время Евросоюзу необходима «единая восточная политика» к Белоруссии, Молдавии, России и Украине.

«Разумеется, мы хотим лучших отношений с Россией. Они могут становиться только лучше. Для этого нужен прогресс, особенно в решении конфликта на востоке Украины, причем на базе Минских соглашений», — сказал он.

При это Маас назвал сообщения о якобы движении российских войск возле границ с Украиной «крайне тревожными».

«Убежден, что мяч для устранения имеющихся противоречий сейчас находится на стороне России», — указал глава МИД Германии.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 ноября глава МИД ФРГ Хайко Маас призвал Россию «работать с демократическими силами в Белоруссии».