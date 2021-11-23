Курск, 23 ноября, 2021, 12:40 — ИА Регнум. В Курской области 23 ноября зарегистрировано 337 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на три меньше, чем было подтверждено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Коронавирус

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Всего в регионе было выявлено 74 тыс. 229 заражённых коронавирусом.

Выписаны после выздоровления были 61 тыс. 335 пациентов, в том числе 198 — за последние сутки.

Скончались 1745 человек. Семь новых летальных случаев подтверждено за последние сутки. При этом в региональном оперативном штабе сообщают о 1762 летальных случаях.