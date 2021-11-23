Москва, 23 ноября, 2021, 12:39 — ИА Регнум. Госдума во втором, основном чтении приняла поправки в проект федерального бюджета на 2022−2024 годы, направленные на повышение прожиточного минимума, передает корреспондент ИА REGNUM 23 ноября.

Полина Волохова ИА REGNUM Госдума

Величина прожиточного минимума в целом по Российской Федерации на душу населения в 2022 году составит 12 654 рубля, для трудоспособного населения — 13 793 рубля, пенсионеров — 10 882 рубля, детей — 12 274 рубля.

Ранее комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал поправку, в соответствии с которой в 2022 году на 8,6% минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырастет до 13 890 рублей в месяц.

Поправки были внесены президентом РФ Владимиром Путиным.

Закон об установлении размера МРОТ был внесен вместе с бюджетным пакетом, но его рассмотрение во втором чтении назначено на 24 ноября.

Повышение социальных выплат и зарплат коснется 19 млн граждан России, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

В ближайшее время предстоит принять решение о дополнительной индексации пенсий. Кроме того, по фактической инфляции в 2022 году будет проиндексирован материнский капитал.