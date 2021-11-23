Москва, , 12:38 — REGNUM Россия не планирует применять военную агрессию в отношении других стран. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Антонова Дарья © ИА REGNUM

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«Американские и украинские СМИ утверждают, что Россия готовится к агрессии против Украины, к нападению, а мы утверждаем, что Украина планирует агрессивные действия против Донбасса, ЛНР и ДНР, это нюанс, который нужно правильно понимать и правильно трактовать. Неоднократно заявляли на самых разных уровнях, что Россия не собирается ни на кого нападать, не вынашивает никаких агрессивных планов», — сказал Песков.

По его словам, «совершенно неправильно» говорить об обратном и ассоциировать с такими планами «любые перемещения ВС РФ по территории нашей страны»: «Это не так».