Москва, 23 ноября, 2021, 12:38 — ИА Регнум. Власти Венгрии в связи с ростом новых случаев заражения коронавирусом ужесточили правила посещения общественных мест и жителей страны, и иностранных туристов, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Парламент Венгрии. Будапешт

Так, ношение защитных медицинских масок с 20 ноября стало обязательным в общественном транспорте и в закрытых помещениях — в магазинах, торговых центрах, музеях, кинотеатрах, в театрах, на концертах и на других культурных мероприятиях.

Детям до шести лет и людям с психосоциальными расстройствами защитные маски можно не носить. Для посещения купален, термальных комплексов и ярмарок потребуется прививочный сертификат о вакцинации от COVID-19 в печатном или электронном виде.

Как сообщало ИА REGNUM, Венгрия принимает сертификаты вакцинации от COVID-19 любой из разрешенных для применения в России вакциной.

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