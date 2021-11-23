Ереван, 23 ноября 2021, 12:38 — REGNUM Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече в Брюсселе не планируют подписывать документы, касающиеся процессов в двухсторонних отношениях. Об этом заявил вице-премьер-министр Армении Мгер Григорян.
Он добавил, что предложение российской стороны о начале демаркации и делимитации армяно-азербайджанской границы никак не касается предстоящей встречи лидеров двух стран.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РоссииВладимир Путинв ходе телефонного разговора с премьер-министром Армении Николом Пашиняном провел обсуждение ситуации в Нагорном Карабахе.
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