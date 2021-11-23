Ереван, 23 ноября, 2021, 12:38 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече в Брюсселе не планируют подписывать документы, касающиеся процессов в двухсторонних отношениях. Об этом заявил вице-премьер-министр Армении Мгер Григорян.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаги Азербайджана и Армении

«В настоящее время нет соглашения о подписании документа», — сказал он в интервью газете «Грапарак», отвечая на соответствующий вопрос.

Он добавил, что предложение российской стороны о начале демаркации и делимитации армяно-азербайджанской границы никак не касается предстоящей встречи лидеров двух стран.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с премьер-министром Армении Николом Пашиняном провел обсуждение ситуации в Нагорном Карабахе.

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