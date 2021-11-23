Москва, , 12:37 — REGNUM Все стремления США «помочь» Украине ведут ее к пропасти. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 ноября, об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов («Единая Россия»).

Андрей Картаполов Mil.ru

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«Хотелось бы напомнить, чем завершилась американская авантюра в Афганистане, и не придётся ли потом украинцам цепляться за улетающие американские самолеты и вертолеты. Все стремления США «помочь» Украине, ведут ее к пропасти», — сказал Картаполов.

Когда наступит час, рядом уже не будет этих советчиков и помощников, отметил парламентарий.

США рассматривают возможность отправки своих военных советников, а также дополнительного вооружения на Украину в свете якобы скопления российских вооруженных сил близ украинской границы, сообщила телекомпания CNN со ссылкой на источники.