Вологда, 23 ноября, 2021, 12:33 — ИА Регнум. В Вологодской области число летальных исходов из-за ковида выросло до 2483 — за последние сутки скончались 15 человек, сообщает оперштаб.

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По данным штаба, накануне, 22 ноября, инфекцию выявили у 395 жителей региона. Всего с начала пандемии ковид был диагностирован вологодскими медиками 87 381 раз.

Как сообщало ИА REGNUM, вологодские медучреждения вернулись к привычному режиму работы.