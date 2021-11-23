Уфа, , 12:41 — REGNUM 141 человек умер в результате отравления спиртосодержащей продукцией с января по октябрь текущего года в Башкирии. Об этом 23 ноября сообщает пресс-служба республиканского Роспотребнадзора.

Отравление Unece.org

Сообщается, что при этом за аналогичный период 2020 года от отравления такой продукцией скончались 144 человека. Показатель смертности в текущем году составил 3,5 на 100 тысяч населения. За аналогичный период прошлого года данный показатель составлял — 3,6.

Всего за январь-октябрь текущего года в Башкирии зафиксировали 1904 случая острых отравлений химической этиологии (с января по октябрь прошлого года — 2040 таких случаев), в том числе 506 случаев (26,6%) привели к летальному исходу.

Показатель отравлений спиртосодержащей продукцией по Башкирии составил 20,1 на 100 тысяч населения (с января по октябрь прошлого года — 20,5). При этом причинами острых отравлений спиртосодержащей продукцией в основном являются острые отравления этиловым спиртом (74,2%).