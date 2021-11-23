Министр науки Новосибирской области уходит с должности
Новосибирск, 23 ноября, 2021, 12:33 — ИА Регнум. Министр науки и инновационной политики Новосибирской области Алексей Васильев покидает пост. Информацию редакции «Вести Новосибирск» подтвердил источник в правительстве региона.
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Отставка
Уточняется, что последний рабочий день министра — 26 ноября 2021 года. Затем его обязанности будет временно исполнять заместитель Евгений Павлов.
Напомним, что министерство науки и инновационной политики Новосибирской области Васильева назначили в 2018 году.