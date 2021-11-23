Иволгинский район, Бурятия, 23 ноября, 2021, 12:30 — ИА Регнум. В Иволигинском районе Бурятии вынесли приговор двум родным братьям (Б.Д. и Б.А.), которых обвиняли в избиении до смерти бывшего сотрудника полиции. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе районного суда, преступление было совершено в начале января 2020 года.

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Обвиняемые в тот день распивали спиртное в доме пенсионера МВД (П.) и его сожительницы. В какой-то момент между одним из мужчин и хозяином дома произошла ссора, переросшая в драку, в ходе которой Б.Д. нанёс кулаками несколько ударов по голове потерпевшего.

«В это время Б.А., который наблюдал за происходящим, взял кухонный нож, которым нанёс удары в левую ягодицу, в левое плечо и в затылок головы П. Затем Б.А. взял деревянный стул и ударил им в голову П., от ударов П. упал на пол, после чего братья продолжили избивать П», — отметили в суде.

В результате экс-полицейский от полученных повреждений скончался на месте. Братья скрылись, похитив карабин и телефон мужчины.

По итогам слушаний обвиняемые были признаны виновными. Суд приговорил их к 13 и 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима.