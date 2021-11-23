Екатеринбург, 23 ноября, 2021, 12:29 — ИА Регнум. В Свердловской области за сутки выявили еще 741 случай заражения коронавирусом. Из них 171 приходится на Екатеринбург, сообщает 23 ноября оперштаб по борьбе с COVID-19.

Rosminzdrav.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в РФ: «Пандемия далеко не побеждена» — трансляция»

Суточный показатель заразившихся коронавирусом снизился на пять. Днем ранее было зафиксировано 746 случаев.

С начала пандемии в регионе выявили уже 174 225 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 153 475 свердловчан. По причине коронавирусной инфекции скончались 8197 человек.