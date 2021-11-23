Вашингтон, , 14:45 — REGNUM Американский актёр Кевин Спейси проиграл суд против студии Media Rights Capital (MRC). Об этом 23 ноября пишет издание «Афиша Daily».

Кевин Спейси Цитата к/ф «Карточный домик». реж. Джеймс Фоули, Робин Райт, Джон Дэвид Коулз . 2013. США

По данным СМИ, суд признал Спейси виновным в нарушении условий контракта после обвинений актёра в харассменте во время съёмок сериала «Карточный домик». По словам представителей MRC, компания потерпела огромные убытки — артиста обязали выплатить студии $31 млн.

ИА REGNUM напоминает, что решение суда по данному делу было принято ещё в 2020 году. Однако Спейси подал апелляцию — в ноябре 2021 года её отклонили.

Читайте ранее в этом сюжете: С режиссёра Абделатифа Кешиша сняли обвинения в домогательствах