Зоя Емельянова, Екатерина Булатова, 23 ноября 2021, 19:40 — REGNUM НЕ ПУБЛИКОВАТЬ ДО СОГЛАСОВАНИЯ!
Жители крупных сельских населённых пунктов не хотят становиться горожанами, несмотря на то, что в отдельных из них численность населения доходит до нескольких десятков тысяч человек, а инфраструктура и экономика не отстаёт от иных городов.
Активно застраиваются окраины крупных городов, но жителям и высоток-новостроек, и элитных коттеджных посёлков, и исторических станиц удобнее оставаться сельскими жителями. Связано ли это исключительно с преференциями, которые получают селяне?
Летом 2018 года власти Новоусманского района Воронежской области запустили на информационном ресурсе «Активный электронный гражданин» голосование. Жителям села Новая Усмань, в котором проживает около 20 тыс. человек, предложили проголосовать за или против изменения статуса на городское поселение, жителям поселка Отрадное того же Новоусманского района предложили путем голосования высказать свое мнение о возможности включения этой территории в черту Воронежа.
И Отрадное, и Новая Усмань располагаются в непосредственной близости к Воронежу, многие новоусманцы работают в Воронеже, а воронежцы охотно перебираются в Отрадное и Новую Усмань — жильё здесь дешевле, чем в Воронеже, ниже и тарифы. Здесь ведётся активное строительство как индивидуального жилья, так и многоэтажек, развивается инфраструктура. Став городом, Новая Усмань получила бы возможность войти в ряд федеральных программ, увеличить бюджет, местные власти получили бы более широкие полномочия, а присоединение Отрадного к Воронежу было выгодно, прежде всего, строительством крупного жилого микрорайона «Черемушки» на 40 тыс. жителей.
При этом переход в статус горожан ударил бы непосредственно по жителям — в этом случае они лишаются целого ряда преференций, полагающихся селянам. В результате против присвоения статуса города Новой Усмани высказались более 90% жителей, а более 75% жителей Отрадного не захотели присоединения к Воронежу.
«Мы увидели, что население не готово к изменениям, и для этого есть определенные основания. Это ухудшение экономических условий, отмена льгот, повышение ставки полиса ОСАГО для автомобилей», — прокомментировал тогда журналистам глава района Дмитрий Маслов.
В границах Воронежской области насчитывает 15 городов — помимо областного центра, это Бобров, Борисоглебск, Богучар, Бутурлиновка, Калач, Лиски, Нововоронеж, Новохопёрск, Острогожск, Павловск, Поворино, Россошь, Семилуки, Эртиль. Но в регионе немало и крупных сёл или посёлков городского типа, являющихся райцентрами, которые вполне могли бы претендовать на статус города.
К таким населённым пунктам относится, например, село Нижнедевицк. По данным историков, первое упоминание о селе Нижняя Девица на месте нынешнего Нижнедевицка относится к XVII веку, а в конце XVIII века Нижнедевицк стал центром большого уезда, объединившего территории нынешнего Нижнедевицкого района, частично Хохольского, Репьевского районов Воронежской области и части территории Белгородской и Курской областей. Статуса города Нижнедевицк лишился уже при Советской власти, в 1928 году, и стал селом и центром Нижнедевицкого района Центрально-Чернозёмной области. Сегодня (по данным переписи 2010 года) здесь живёт около пяти тысяч человек. Село интересно сохранившимся историческим ядром застройки, в Нижнедевицке есть собственный краеведческий музей, немало памятников культуры регионального значения.
Однако, по мнению известного воронежского краеведа и писателя Владимира Елецких, жители Нижнедевицка вряд ли захотят стать горожанами.
«Что такое город, по большому счёту? Чем Нижнедевицк отличается от Новохопёрска? Большой разницы нет, зато дешевле электричество», — отметил Елецких, напомнив, что город Тербуны Липецкой области в своё время утратил статус посёлка городского типа, став селом, что повлекло резкое снижение тарифов и цен.
Но есть и обратный пример — в середине 2000-х жители посёлка Краснолесного буквально с боем и судами добились возвращения его в границы Воронежа. С 1965 года посёлок был передан в административное подчинение Железнодорожного района города Воронежа, а в 2004 году Воронежская облдума вывела Краснолесный из границ Воронежа, и он оказался в Верхнехавском районе. Тогда власти пытались убедить жителей в выгоде статуса селян, однако краснолесцы, привыкшие считать себя горожанами, выступили против этого решения, дошло даже до бойкота выборов в органы местного самоуправления и иска в суд. В итоге в 2005 году суд вернул Краснолесный в состав городского округа. Власти пытались обжаловать это решение в Верховном суде, однако безрезультатно — Краснолесное осталось в составе Воронежа.
В соседней Липецкой области в настоящее время обсуждается возможность присоединения к областному центру части Грязинского района. В местных телеграм-каналах утверждают, что цель — увеличение численности населения за счет селян. В случае, если решение будет принято, для жителей присоединенных территорий коммунальные тарифы значительно увеличатся.
На Кубани и Дону сложилась ещё более интересная ситуация. Здесь отдельные села и станицы насчитывают по 30 и более тысяч жителей, однако инициированные изменения в статусе принимаются с большим трудом, с одной стороны, жителями, с другой стороны — самими властями.
Связана ли сложившаяся ситуация только с экономическими выгодами? Ведь, например, в Ростовской области тарифы для электроэнергию для всех территорий абсолютно одинаковы, в Краснодарском крае различия есть, но, например, тариф для жителей сельских территорий и горожан, в чьих домах установлены электроплиты, абсолютно совпадает.
В марте 2021 года в Краснодарском крае группа местных депутатов инициировала вывод Ейска (имеет статус городского поселения) из состава Ейского района и возвращение ему статуса самостоятельного города. Свое предложение они объяснили обращениями жителей и намерением развивать Ейск как курорт. Тогда депутаты заявляли о росте доходов бюджета и решении проблемы управления муниципалитетом. Город, расположенный на берегу Таганрогского залива, был включен в состав района в 2007 году — в целях эффективного управления.
«С 2007 года не сделано ничего. Город в очень плохом состоянии, он деградирует. Курортом мы не стали», — цитирует «Ъ — Кубань» председателя Совета депутатов Ейского городского поселения Александра Бережного.
«Люди спрашивают, почему Анапа, Геленджик, Горячий Ключ, которые гораздо меньше Ейска, являются городскими округами, а мы, пятый по численности населения город в Краснодарском крае, являемся городским поселением», — сказал Бережной.
Эта инициатива в итоге так и не нашла поддержки ни у властей района, ни у краевых властей, да и, судя по всему, население тоже отнеслось к ней спокойно.
Отношение к изменению статуса на городской ярко проявилось в недавнем скандале вокруг создания Ростовской агломерации. Проект предусматривает, в частности, объединение Ростова-на-Дону с населёнными пунктами Аксайского района. В конце 2018 года, когда проект находился в стадии обсуждения, активно против выступили донские казаки — вовсе не из-за сельских преференций, тарифы на электроэнергию в Ростовской области едины для жителей всех территорий. Представители казачества высказывали опасение, что самая известная казачья территория с вхождением в агломерацию превратится просто в городскую периферию.
Несмотря на протесты, от планов создания Ростовской агломерации власти не отказались — первое чтение документ в региональном заксобрании прошёл, во втором его планируют рассмотреть в декабре 2021 года.
Что касается в целом «привилегированности» сельских жителей, то, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM руководитель фракции «Справедливая Россия» в Законодательном собрании Ростовской области Сергей Косинов, дело ещё и в компенсационных выплатах.