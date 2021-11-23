Пекин, 23 ноября, 2021, 12:26 — ИА Регнум. Детали возможного визита президента России Владимира Путина на зимние Олимпийские игры 2022 года, которые состоятся в Пекине с 4 по 20 февраля, обсуждают министерства иностранных дел РФ и КНР. Об этом 23 ноября рассказал на брифинге официальный представитель китайского МИД Чжао Лицзянь.

Kremlin.ru Си Цзиньпин и Владимир Путин

«У Китая и России есть традиция вместе отмечать важные события. В 2014 году председатель КНР Си Цзиньпин по приглашению российской стороны приехал на зимние Олимпийские игры в Сочи», — сказал он.

Также Лицзянь отметил, что теперь председатель КНР, в свою очередь, пригласил российского лидера на зимнюю Олимпиаду в Пекине.

«Стороны поддерживают тесные контакты по поводу деталей предстоящего визита», — добавил официальный представитель МИД КНР.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 ноября пресс-секретарь российского лидера РФ Дмитрий Песков рассказал, что президент России Владимир Путин приглашен на открытие Олимпиады в Пекине.