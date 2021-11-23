Барнаул, 23 ноября, 2021, 12:25 — ИА Регнум. В Алтайском крае по состоянию на 23 ноября прививки от коронавируса получили 974 926 человек из более двух миллионов жителей. За минувшие сутки прирост вакцинированных составил всего 2720 человек. Такие данные приводит оперштаб.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация

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За последнюю неделю это один из самых низких показателей. После введения QR-кодов, прививаться стали порядка 10 000 человек ежедневно.

Из общего числа привитых 132 643 жителей региона получили первую прививку (+951 за сутки). Число полностью привитых граждан составляет 807 156 человек (+1473 за сутки получили две прививки или однократно «Спутник Лайт»). Также известно о 37 847ревакцинированных (+296 за сутки).

Напомним, для достижения коллективного иммунитета Алтайскому краю необходимо прививать более 10 тысяч человек ежедневно.

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