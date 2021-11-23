Нальчик, 23 ноября, 2021, 12:24 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии получат бесплатные новогодние подарки от властей республики около 12 тысяч школьников. В первую очередь подарки ждут детей из малообеспеченных семей и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, воспитанников интернатов и детей с ограниченными возможностями здоровья.

Новый год. Советская открытка

При этом традиционные новогодние ёлки решено отменить из-за ситуации с коронавирусом. Вместо них будут организованы телетрансляции новогодних утренников с представлением и викторинами, пишет РИА «Кабардино-Балкария». Они запланированы в периоды с 25 до 30 декабря 2021 года и с 2 по 5 января 2022 года. Представление также сможет посмотреть в сети интернет неограниченное число детей.

По данным СМИ, традиционно организуют праздничные мероприятия для детей минтруда и соцзащиты, минкульт и объединение организаций профсоюзов КБР. На официальных страницах этих ведомств в соцсети информации о подготовке и условиях проведения новогодних праздничных мероприятий пока нет. х