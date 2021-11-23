Салехард, 23 ноября, 2021, 12:23 — ИА Регнум. На Ямале за сутки выявлено 142 новых случая заражения коронавирусом. При этом пять из них зафиксировано среди вахтовых рабочих из других регионов, сообщает 23 ноября региональный оперштаб.

Павел Соболев ИА REGNUM Коронавирус

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Днём ранее суточный прирост заражений в ЯНАО составлял 140 случаев.

Всего с начала пандемии на 23 ноября на Ямале выявлено 57 512 заражений коронавирусом. Выздоровели 52 138 человек, 835 пациентов с COVID-19 скончались (на четыре человека больше, чем днём ранее).