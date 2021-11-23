В РФ обнищание населения идет очень быстрыми темпами – эксперт
Москва, 23 ноября, 2021, 12:22 — ИА Регнум. Граждане РФ живут от зарплаты до зарплаты, и им просто нечего откладывать на целевые пенсионные накопления. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 ноября заявил член Национального координационного совета Движения в защиту прав и интересов потребителей «Объединение потребителей России», член политсовета свердловского областного отделения «Партии роста» Алексей Головченко.
«Уровень жизни большей части российского населения низкий. Его обнищание прогрессирует быстрыми темпами. Немалую роль в данном процессе играет инфляция, растущая с сумасшедшей скоростью. Граждане живут от зарплаты до зарплаты. Порой им даже продукты приходится покупать в кредит. Не забываем и про последствия периода льготной ипотеки. В такие обязательства вступили все, кто только мог. Вместе с тем строительные материалы подорожали. Обустройство нового жилья в наши дни — не дешевое удовольствие. Таким образом, об откладывании денег речи быть не может — просто-напросто нечего откладывать», — сказал Головченко.
К тому же многие, как пояснил эксперт, особенно молодое поколение, не верят в целесообразность долгосрочных планов.
«Они живут здесь и сейчас, отказываясь даже от крупных покупок, таких как недвижимость. Кроме того, развитие событий в нашей стране намекает: вполне возможно, что, когда молодое поколение выйдет на пенсию, государственные выплаты будут отменены. Вот тогда они задумаются о своём уровне жизни, но будет уже поздно», — подытожил Головченко.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что дефицит пенсионного фонда РФ в долгосрочной перспективе, скорее всего, будет расти.