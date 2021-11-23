Москва, 23 ноября, 2021, 12:22 — ИА Регнум. Граждане РФ живут от зарплаты до зарплаты, и им просто нечего откладывать на целевые пенсионные накопления. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 ноября заявил член Национального координационного совета Движения в защиту прав и интересов потребителей «Объединение потребителей России», член политсовета свердловского областного отделения «Партии роста» Алексей Головченко.

Иван Шилов ИА REGNUM Доходы

«Уровень жизни большей части российского населения низкий. Его обнищание прогрессирует быстрыми темпами. Немалую роль в данном процессе играет инфляция, растущая с сумасшедшей скоростью. Граждане живут от зарплаты до зарплаты. Порой им даже продукты приходится покупать в кредит. Не забываем и про последствия периода льготной ипотеки. В такие обязательства вступили все, кто только мог. Вместе с тем строительные материалы подорожали. Обустройство нового жилья в наши дни — не дешевое удовольствие. Таким образом, об откладывании денег речи быть не может — просто-напросто нечего откладывать», — сказал Головченко.

К тому же многие, как пояснил эксперт, особенно молодое поколение, не верят в целесообразность долгосрочных планов.

«Они живут здесь и сейчас, отказываясь даже от крупных покупок, таких как недвижимость. Кроме того, развитие событий в нашей стране намекает: вполне возможно, что, когда молодое поколение выйдет на пенсию, государственные выплаты будут отменены. Вот тогда они задумаются о своём уровне жизни, но будет уже поздно», — подытожил Головченко.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что дефицит пенсионного фонда РФ в долгосрочной перспективе, скорее всего, будет расти.