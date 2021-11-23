Белгород, 23 ноября, 2021, 12:22 — ИА Регнум. В Белгородской области 23 ноября подтверждено 344 новых случая заболевания COVID-19, что на два случая больше, чем выявлено сутками ранее. Выписан рекордный 651 пациент, семь человек скончались от осложнений. На вакцинацию от COVID-19 за сутки подано 5 910 заявок, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Дарья Драй ИА REGNUM Больничная палата

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Всего в Белгородской области выявлено 70 437 носителей инфекции. Справились с заражением 58 056 человек, скончались 1 463 пациента. Лечатся в стационарах 3 155 жителей, получают амбулаторную помощь 7 763 белгородца, ещё 30 326 человек соблюдают самоизоляцию.

Двукратные прививки сделали 811 713 жителей региона, в целом на вакцинацию записались 923 467 человек.