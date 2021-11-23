Варшава, 23 ноября, 2021, 12:21 — ИА Регнум. Спикер парламента Польши Эльжбета Витек на своей странице в соцсети Twitter сообщила, что в ближайшую среду, 24 ноября, состоится заседание парламента республики для обсуждения эпидемической ситуации.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

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«Переговоры покажут, смогут ли парламентарии выработать единый совместный законопроект о борьбе с эпидемией коронавируса. Я надеюсь, что все воспользуются этим приглашением, придут, и мы сможем серьезно поговорить о проблеме, которая является сложной и которая, как мы видим, не решена нигде в мире», — говорится в сообщении.

На прошлой неделе депутат от правящей партии «Право и справедливость», замглавы комитета по здравоохранению Чеслав Хоц заявил о внесении на рассмотрение парламенту законопроекта, который позволил бы работодателю проверять, вакцинирован ли работник от COVID-19. В республике эта новость вызвала общественный резонанс.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска объявил, что республика находится на пороге четвертой волны пандемии коронавируса. Пик заболеваемости ожидают на конец ноября — начало декабря текущего года.