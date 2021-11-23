Барнаул, 23 ноября, 2021, 12:20 — ИА Регнум. Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной. По данным оперативного штаба на 23 ноября 2021 года, общее число жертв SARS-CoV-2 уже достигло 6967 человек, причём 30 из них внесены в сводку за минувшие сутки. Суточный прирост выявленных зараженных повысился до 527. Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 в крае составляет уже 100 372 человек.

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Вместе с тем, новый вирус победили 71 354 человека (+619 за сутки).

Тяжелобольных в крае насчитывается 801(+12 за сутки), из них 298 подключены к аппаратам ИВЛ (+5 за сутки).

Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (20 817 человек, +86 за сутки) и ОРВИ (70 088 человек, +413 за сутки).

Что касается заразившийся коронавирусом с начала учебного года детей, то их за сутки их стало больше на 63 (всего 3184).

Количество тестирований с учётом повторных исследований составило всего 8435 (+2653 за минувшие сутки).

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