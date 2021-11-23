Москва, 23 ноября, 2021, 12:19 — ИА Регнум. За последние сутки в Москве число выявленных случаев заражения коронавирусом выросло на 2749, сообщили 23 ноября в столичном оперштабе.

Коронавирус

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Днём ранее число подтверждённых заражений в городе составило 2786. В целом эпидемиологическая ситуация заметно улучшилась по сравнению с периодом двух-трёхнедельной давности, когда суточный прирост переваливал за отметку в 7−8 тыс. выявленных случаев.

Всего в Москве, согласно официальным данным, выявили с начала пандемии 1 924 168 случаев заражения коронавирусом.

В штабе уточнили, что за сутки госпитализировали с симптомами ковида 975 жителей Москвы.