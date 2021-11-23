Хабаровск, , 12:33 — REGNUM В Хабаровском крае за минувшие сутки из-за снежного циклона и гололеда произошло более 400 дорожно-транспортных происшествий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

Гололед Дарья Драй © ИА REGNUM

Читайте также: В Приморье за сутки во время циклона произошло более 70 ДТП

За 22 ноября в крае было зарегистрировано 410 ДТП. В автоавариях пострадали шесть человек. Погибших нет.

Отмечается, что число автомобилей, съехавших в кюветы из-за снега, в десять раз превысило количество столкновений автотранспорта.

Как сообщало ИА REGNUM, за 22 ноября в Приморье, во время снежного циклона с дождём, зарегистрировано 71 ДТП.