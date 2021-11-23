Минск, 23 ноября, 2021, 12:45 — ИА Регнум. Белоруссии следует как можно скорее увеличить экспорт продукции агропромышленного комплекса до уровня $7 млрд. Об этом белорусский президент Александр Лукашенко заявил 23 ноября, сообщает его пресс-служба.

Юрий Вердеревский ИА Красная Весна В поле

Лукашенко принял с докладом вице-премьера Александра Субботина и министра сельского хозяйства и продовольствия Ивана Крупко. Он отметил, что в мире наблюдается и усугубляется кризис продовольствия, спрос на него будет расти.

«Стратегия одна — нам надо побыстрее выходить на экспорт продукции в $7 млрд», — сказал Лукашенко.

Белоруссии, подчеркнул он, нужно «ни в коем случае не сбавить обороты», при этом собственный рынок продовольствия — «это святое».

Ранее в белорусском минсельхозе заявили, что по итогам текущего года страна поставит за рубеж сельхозпродукцию и продовольствие на $6 млрд. При этом к 2025 году планируется выйти на показатель в $7 млрд.

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