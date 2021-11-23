Ереван, 23 ноября, 2021, 12:17 — ИА Регнум. Между Баку и Ереваном пока нет договорённостей о подписании договора о признании границы. Об этом 23 ноября заявил в интервью газете «Грапарак» вице-премьер Армении, сопредседатель трёхсторонней рабочей группы по разблокировке коммуникаций Мгер Григорян.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаги Азербайджана и Армении

Он прокомментировал слухи о том, что премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев якобы планируют встречу, на которой подпишут соглашение о делимитации и демаркации границы. Григорян отметил, что пока ещё не определён статус Нагорного Карабаха.

«Постоянно говорят о демаркации и демаркации границ. А как делать демаркацию границы, если судьба Арцаха не решена?» — сказал вице-премьер.

При этом Григорян сказал, что не знает, какой именно документ намерены подписать Пашинян и Алиев на встрече в Брюсселе, запланированной на декабрь.

Стоит отметить, что ряд оппозиционных партий Армении требуют обнародовать текст готовящегося соглашения между Арменией и Азербайджаном. 22 ноября в Ереване прошли акции протеста, участники которых обвиняли Пашиняна в тайных переговорах с Алиевым.