Кострома, 23 ноября 2021, 13:14 — REGNUM Костромские предприниматели обратились к властям региона с просьбой отменить или пересмотреть применение QR-кодов. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Бизнесмены заявили о значительных убытках — снижении проходимости от 2 до 4 раз, потере выручки в размере от 50 до 70% от оборота.
По мнению предпринимателей, выборочное введение ограничительных мер в России не приведёт к снижению заболеваемости, так как люди будут везти коронавирус с близлежащих территорий. Письмо адресовано губернатору Костромской области Сергею Ситникову, его заместителю Юрию Макову, директору департамента экономического развития Александру Свистунову и уполномоченному по защите прав предпринимателей в регионе Александру Глебову.
Напомним, пропуск по QR-кодам в общественных местах Костромской области ввели 15 ноября 2021 года. На данный момент в список включены кинотеатры, рестораны, фитнес-залы, танцевальные студии, торговые центры, салоны красоты, непродовольственные магазины, детские развлекательные центры и аттракционы, творческие кружки и секции. В декабре к вышеперечисленным местам добавятся сауны и бани за исключением муниципальных, библиотеки, музеи, дома народного творчества и архивы. Изначально предполагалось, что мера будет действовать до 1 декабря текущего года, однако её продлили ещё на два месяца — до 1 февраля 2022 года.
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